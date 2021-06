Gemeenteraad Son en Breugel denkt dat impact van corona nog lang voelbaar is: ‘Sommigen hebben naasten verloren of zijn ernstig ziek geworden’

In een aantal toespraken hebben de raadsleden van Son en Breugel stil gestaan bij inwoners die te maken hadden met corona. ,,Sommigen hebben naasten verloren, zijn ernstig ziek geworden of zijn hun inkomen verloren. Wij hopen dat zij ons weten te vinden wanneer wij iets voor hen mogen beteken’’, zei Monique van Zwieten (D66).

Ook de fractie van Dorpsbelang stond stil bij corona: ,,De enorme impact van de pandemie op onze samenleving en de naweeën daarvan, zullen nog lang voelbaar blijven’’, aldus Jan-Frans Brouwers.

De Sonse gemeenteraad kwam donderdag bijeen om te praten over de toekomst van het dorp, in de wetenschap dat de gemeente niet veel kanten op kan. Want Son en Breugel staat er financieel gezien gezien best goed voor, maar toch kan het niet alle ambities verwezenlijken. De gemeente heeft momenteel te weinig personeel om al het werk te verzetten.

Krappe bezetting

Door de krappe bezetting houdt Son en Breugel het vooral bij de belangrijkste primaire zaken van de gemeente: de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Verder is er nog een aantal projecten die komend jaar door zal gaan, onder meer de bouw van het dorpshuis in het centrum, sporthal de Bongerd in Breugel en het nieuwe schoolgebouw voor de basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog.

Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) vond het een taak van de raad om zich bescheiden op te stellen. ,,Alleen door consequent keuzes te maken kunnen we als raad bijdragen aan het beheersbaar houden van de druk op de organisatie.’’

Oppositiefracties vonden dat de gemeente zo wel erg weinig ambities had, ondanks het positieve saldo van 1,6 miljoen euro waar het jaar 2020 mee werd afgesloten. ,,Wij hebben een hele lijst waarvoor we graag gelden vrij zouden maken.’’ Ze gaf meteen een voorbeeld: ,,Bovenaan staat dat we de stoepen veilig begaanbaar willen hebben. Waarschuwingsborden maken de stoepranden helaas niet minder glad’’, zei Helga Helders (Voor U!).

Dupe

Over veel zaken was de gemeenteraad het wel eens. Er moet aandacht komen voor woningbouw, de opbouw van het dorp na corona en de gezondheidszorg op alle vakken. En daarom maakte Jan-Frans Brouwers (Dorpsbelang) zich toch wel zorgen over de onderbezetting in het gemeentehuis. ,,Het zand in de ambtelijke molen brengt de bestuurlijke molen tot stilstand en onze inwoners zijn daarvan de dupe.’’

Burgemeester Hans Gaillard sorteerde in een slotwoord alvast voor op een nieuwe raadsperiode, waar opnieuw veel zal moeten samengewerkt met andere gemeenten, ook om voldoende mankracht te behouden. ,,We kunnen een zelfstandige gemeente zijn dankzij samenwerking in de regio.’’