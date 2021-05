‘Genieten van kleine dingen kun je leren, juist in deze tijd’

BEST - Als er iemand is die weet hoe je positief blijft na ruim een jaar corona, is het ‘motivational speaker', cabaretier en rasoptimist Jaap Bressers (37) uit Best. Een gesprek over kansen, ‘Carlosmomentjes’ en lessen die te trekken zijn uit de pandemie. ,,Gun jezelf ruimte om te genieten.”

Profiel Jaap Bressers groeide op in Oirschot en woont in Best. Op 21-jarige leeftijd raakte hij rolstoelgebonden en grotendeels verlamd. Sindsdien maakte hij naam als ‘sit-downcomedian’, spreker en schrijver. Zijn boek ‘Waar een wiel is, is een weg’ werd ruim 25.000 keer verkocht. Vorig jaar lanceerde hij de ‘Carlosmomentjes app’. Bressers is getrouwd met Evelien. Samen hebben ze een zoontje, Bram (3). Het is gezellig voor het huis van Bressers in Best. Een paar mannen die verderop in de straat bezig zijn met het leggen van stroomkabels zijn spontaan - op afstand - aangeschoven voor een bak koffie op de oprit. Pal naast de flitsende bus met daarop de tekst ‘Carlosmomentjes’. Die hoort bij de ‘geluksapp’ van de Bestenaar, waarop mensen positieve, inspirerende verhalen en ervaringen delen.

Het platform is vernoemd naar de verpleegkundige in het Portugese ziekenhuis, die Bressers verzorgde na zijn noodlottige duik in zee in 2005 waardoor hij grotendeels verlamd en rolstoelgebonden raakte. ,,Toen ik 's nachts een paniekaanval kreeg, legde hij zijn hand op mijn schouder en zei: ‘It's okay’", vertelt hij. ,,Dat was voor mij zó belangrijk. En later merkte ik: dat soort verhalen, groot en klein, zijn er meer. Die wil ik verzamelen.”

Wat voor verhalen krijg je binnen in coronatijd?

,,Dat is heel divers. Natuurlijk is er ‘op afstand’ minder mogelijk, maar worden juist kleine gebaren heel erg gewaardeerd. Even dat belletje, dat ene berichtje. Ik hoorde van iemand die zelfgebakken koekjes door de brievenbus had gestopt bij de buurman, die net thuis was gekomen uit het ziekenhuis. En er meldde zich laatst een vrouw die met Pasen in elke voortuin van de straat twee paaseieren had verstopt. Kost niets, helemaal niet ingewikkeld. Maar het zorgt voor een lach en blijft mensen bij. Dat is zo belangrijk, zeker nu.”

Hoe kom je deze periode zelf door?

Lachend: ,,Anders.” Dan, serieus: ,,Ik ging van een van de meest gevraagde sprekers van Nederland naar welgeteld nul opdrachten. En dat is heftig. Ik heb mensen in dienst met kinderen, hypotheken. En ik heb zelf een gezinnetje. Dan schrik je wel even. Al denk ik ook meteen: er gaan deuren dicht, maar welke gaan er dan open? Als gevolg van corona ben ik ‘online’ gaan verkennen. Met de app, maar ook door het geven van webinars.”

Quote Ik ging van een van de meest gevraagde sprekers van Nederland naar nul opdrachten. Al denk ik ook meteen: welke deuren gaan nu juist open? Jaap Bressers

Was dat moeilijk?

,,Natuurlijk. Iedereen zal dat negatieve stemmetje in zijn hoofd wel eens horen. Lukt dat wel? Kan ik dat? Wat denken mensen daarvan? Maar je kunt leren dat om te draaien. Om juist te denken ‘wat als ik dat wél kan?’ En uiteindelijk ook de kansen te zien. In een zaal sta ik bijvoorbeeld voor honderd tot soms wel tweeduizend mensen. Dan verdeel ik mijn aandacht. Online kijk ik je 45 minuten als het ware recht in de ogen aan. En kom ik bij je binnen in je vertrouwde omgeving, je woonkamer. Dat is bijzonder. En slaat aan.” Dan, met een knipoog: ,,Al verlang ik wel terug naar een podium, hoor.”

Heb je nieuwe inzichten over jezelf opgedaan?

,,Zeker. Ik ben andere dingen belangrijk gaan maken. Het is niet ‘hoe groter de zaal, hoe bijzonderder’. Neem die werkmannen die hier koffie zaten te drinken. Ze kenden me nog van een optreden bij hun werkgever vijf jaar geleden. Dat raakt me dan. Ik kijk nu oprecht gewoon hoe ik de persoon naast me kan helpen. En het blijft me verrassen wat dat oplevert.”

Wat voor lessen uit de pandemie zou je mensen willen meegeven?

,,Kijk vooral naar wat er wél is en kan. Zonder daarmee alle ellende van ziekte en financiële gevolgen te willen bagatelliseren, natuurlijk. En verder: ga op zoek naar positieve dingen, gun jezelf de ruimte om te genieten en pak dan je ‘dertig seconden dapperheid'. Dat is ook zo'n kreet van me. Dertig seconden zijn genoeg om ‘hup, die eerste stap te zetten’. En dan komt de rest vaak vanzelf.”

Quote Dertig seconden dapperheid zijn genoeg om ‘hup, die eerste stap te zetten’. En dan komt de rest vaak vanzelf Jaap Bressers

,,Een mooi voorbeeld is toen ik na jaren dacht: ‘Ik zou Carlos eigenlijk wel willen bedanken’. Toen schoot er ook door mijn hoofd: ‘Wat zal hij denken? Kent hij me nog?’ Maar als de telefoon eenmaal overgaat, kun je niet meer terug. En wat bleek? Het gesprek ging zo goed, dat we binnen de kortste keren plannen maakten om elkaar te treffen. Hij was later zelfs getuige toen mijn vrouw en ik trouwden.”

Wat vindt Carlos er eigenlijk van, die naar hem vernoemde term ‘Carlosmomentjes’?

,,Leuk, bijzonder. Al moest hij er in het begin wel erg aan wennen, hoor. ‘Ik ben ook maar een mens’, ‘zo bijzonder is het toch ook weer niet’. Dat soort dingen zei hij dan. Maar het hele idee is ook niet bedoeld om te zeggen dat hij perfect is. Het gebaar, dat ene moment. Dát was voor mij perfect en zal me altijd bijblijven. En daar draait het uiteindelijk allemaal om. Klein gebaar, groot geluk. Iedereen kan dat. En hoe meer we ons daarvan bewust zijn, hoe meer van die momenten we creëren, ook in deze tijd.”