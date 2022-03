Getouwtrek om seniorenwoningen in Best gaat maar door

Mat de Vaan sprak in namens het Bewonersoverleg Naastenbest en deed een beroep op de raad om de prijsvraag te laten voor wat het is. In plaats daarvan zou de raad nu moeten besluiten dat het seniorenhofje met zeven koopwoningen gebouwd mag worden; via een zogenaamd CPO-project waarin de eigenaren zelf de bouw regelen. Zo’n besluit zou volgens hem recht doen aan eerder, door de wethouder en de gemeente, gewekte verwachtingen en toezeggingen over dit specifieke perceel. Voor seniorenhuurwoningen leent de Bernhardlaan in Naastenbest zich uitstekend, volgens De Vaan. Want daar is immers veel meer ruimte. En last but not least, in de wijk zijn al 83 starterswoningen bijgebouwd in de loop der tijd en slechts 3 seniorenwoningen. Het is nu tijd om die scheve verhouding recht te trekken.