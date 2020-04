Gevonden container na inval in Best ‘onderdeel van megapartij cocaïne’

Update + Video Speciaal opsporings­team Rotterdam­se haven valt binnen in loods in Best vanwege container

18:33 BEST - Een ondermijningsteam uit de Rotterdamse haven is woensdag binnengevallen bij een loods op industrieterrein De Waal in Best. Het gaat om het HARC-team, dat zich vaak bezighoudt met grote drugsonderzoeken. Vaak gaat het om cocaïne. Er werd beslag gelegd op een container die eerder die dag vanuit Rotterdam was binnengebracht. Twee mannen zijn aangehouden.