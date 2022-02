Gewonde bij ongeval in Son en Breugel

De architect keek al rond; binnenkort duidelijk­heid over komst appartemen­ten in De Wig

BEST - De architect liep er al rond, maar toch is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk appartementen komen in het voormalige gebouw van Stichting Educatief Centrum De Wig in Best. Woonstichting Thuis neemt extra tijd om daar een besluit over te nemen.

17:15