Gewonde bij woningoverval in Best, meerdere daders op de vlucht

VIDEO Bestelbus belandt na botsing tegen boom in sloot in Sint-Oedenrode

23 januari SINT-OEDENRODE - Een bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond drie uur aan de Vresselseweg in Sint-Oedenrode van de weg geraakt. Hij schampte een boom en kwam in een droge sloot tot stilstand.