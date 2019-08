Gezichten van de horeca: Koen Hoeben van De Buffel in Oirschot blijft innoveren

Zestien jaar geleden startte hij in het centrum van Best met zijn eigen café: Café De Mens. Tegenwoordig runt hij Grill & Wijnbar De Buffel aan de Oirschotseweg, met veel plezier. Altijd aanwezig in zijn restaurant, onder de mensen en tussen zijn klanten: Koen Hoeben is een bekend gezicht in Best. ,,Ik ben oorspronkelijk geboren in Best, in ‘het dorp’ (centrum) en in 1997 naar Spanje verhuisd”, vertelt Hoeben, ,,Na een jaar runde ik daar al een strandpaviljoentje. Ik was altijd al bezig met lekker eten, drinken en genieten.”