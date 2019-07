Gezichten van de horeca: Tonnie van Café Dokus in Best wacht niks af

‘Ik een markante horeca-ondernemer? Nou, écht nie!’’ is de eerste reactie die Tonnie van den Biggelaar geeft als deze krant haar benadert. Waarschijnlijk is zij de enige die daar zo over denkt, gezien het gezicht dat haar zus Sientje, op de achtergrond druk bezig, regelmatig trekt.



Tonnie had al een lange carrière in de horeca achter de rug toen ze er lucht van kreeg dat de toenmalige huurder van Café Dokus wilde stoppen. Na aanvankelijke twijfel, het was klein en de gasten hingen ook niet direct met de benen buiten, besloot ze de stap toch te wagen. ,,Het was alleen maar dit stukske hè, in het begin, dus zo’n 36 vierkante meter’’, vertelt ze. ,,Ik zette er een tentje aan de voorkant tegenaan als er een feestje was.’’



En voor feestjes weet men Tonnie wel te vinden. ,,Ze zeggen altijd: bij jou kan alles. Ik doe niet zo moeilijk als ze hun eigen taart of catering willen regelen’’, verklaart Tonnie.