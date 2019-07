Gezichten van de horeca: Veel huwelijken in Sint-Oedenrode zijn bij Peter de Koning op de dansvloer begonnen

Stank van Rendac zorgt voor overlast: ‘Het lijkt wel een lijken­lucht’

16 juli EINDHOVEN - In de wijk Achtse Barrier wordt steen en been geklaagd over de stankoverlast van destructiebedrijf Rendac in Son. Zij vragen zich al jaren af wanneer de stankoverlast afneemt en welke maatregelen Rendac neemt.