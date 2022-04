Gezocht: betrokken burgemeester (m/v) met humor die graag een praatje maakt en Son zelfstandig houdt

Video Brandweer rukt groots uit voor zeer grote natuur­brand in Oirschot

OIRSCHOT/BEST - Aan de Erica in Oirschot is woensdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. In korte tijd schaalde de brandweer op naar ‘zeer grote brand’. Met vijf blusvoertuigen en twee watercontainers werd de brand geblust.

30 maart