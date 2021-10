Gezocht: bouwplek voor carnavalsgroep D’n Leste

Toen carnaval 2020 in het water viel door de coronapandemie, stak de vriendengroep de koppen bij elkaar rond het komende carnavalsseizoen. Want geen carnaval vieren, dat was geen optie. Doordat ze niet meer met de Stoklanterfanters van basisschool De Stokland konden meelopen, ontstond het idee om een extra carnavalsgroep op te zetten in Son en Breugel.

Als we kunnen gaan bouwen, dan zorgen we ervoor dat we Krutjesgat niet teleurstel­len

Met bladblazer de tent uitblazen

De naam D’n Leste is bewust gekozen. ,,Wij gaan naar huis als het licht aangaat. Wij grappen wel eens dat we met de bladblazer de tent worden uitgeblazen.” Inmiddels bestaat de carnavalsvereniging al uit 31 leden: 18 volwassenen en 13 kinderen. ,,Iedereen is fanatiek en samen willen we aan de slag met een carnavalswagen.” Wat betreft de prijsuitreiking na de optocht is de vriendengroep helder. ,,Nee, daar willen wij niet d’n leste zijn. Als we kunnen gaan bouwen, dan zorgen we ervoor dat we Krutjesgat niet teleurstellen”, stelt Pitann.