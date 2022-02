Gezocht: leegstaande loodsen in Son voor carnavalswagen

SON - Niet alleen een carnavalswagen bouwen kost veel werk, alleen al het vinden van een geschikte bouwplaats is een klus op zich. Daar weten ze alles vanaf in Son, waar de drie grootste bouwgroepen allemaal dakloos zijn.

Toen de optocht in 2020 niet doorging, stalde CV Hendig Zat, met 80 leden de grootste wagenbouwersgroep van Son, hun carnavalswagen zelfs noodgedwongen een tijdlang in Weert. ,,Het is te gek voor woorden dat je zo ver van huis uitkomt”, zegt voorzitter Tom van Rijssel.

Het laat meteen zien hoe groot het tekort aan geschikte bouwlocaties is binnen de gemeente. Niet alleen CV Hendig Zat ook CV Vrijgezellig en CV D'n Leste zitten momenteel alle drie zonder vast onderkomen. D'n Leste, een voormalige loopgroep die volledig uit jeugd bestaat, was in november nog dolblij toen ze na lang zoeken een halfopen boerenschuur vonden.

Fanatiek begonnen ze direct aan hun eerste carnavalswagen, nu staan ze nog voor hun eerste optocht weer op straat. ,,Die locatie was maar tijdelijk voor een half jaar”, weet Van Rijssel. Een probleem waar zij zelf ook meermaals tegenaan liepen. ,,We hebben al op veel verschillende plekken gebouwd, maar het vinden van een locatie wordt steeds lastiger.” Terwijl het aantal actieve clubs al flink af nam. ,,Vijftien jaar geleden reden er nog zo’n twintig groepen uit eigen dorp mee in de optocht, inmiddels is dat teruggelopen naar een handvol carnavalswagens.”

Door het tekort aan beschikbare bouwplaatsen nu kenbaar te maken, hopen ze dat ondernemers zich melden die ruimte hebben maar zich niet bewust waren deze behoefte. Van Rijssel denkt ondertussen na over een structurele oplossing, zoals het aankopen van en loods of stuk grond. ,,Om zelfredzaam te worden. Dat kunnen meerdere, kleine locaties zijn of een gezamenlijke bouwplaats voor meerdere clubs. In andere dorpen zoals Sint-Oedenrode is er al zo'n voorziening.” Om geld hiervoor bijeen te krijgen, willen ze een crowdfunding opzetten en benefietavonden organiseren.

Op papier wordt de zoektocht naar geschikte bouwplekken binnen de gemeente straks in ieder geval eenvoudiger. Alle partijen stemden vorige week in met een voorstel om de regels te versoepelen. Nu is een carnavalswagen bouwen nog vrijwel overal in strijd met het bestemmingsplan, al wordt in de praktijk een oogje dichtgeknepen. Door ‘bouwen van carnavalswagens’ als extra functie toe te voegen aan bestaande bouwvlakken in het buitengebied en op industrieterreinen is dat voortaan ook officieel toegestaan.

Neemt het aantal potentiële locaties sowieso niet juist toe, nu steeds meer boeren stoppen? Volgens Van Rijssel is het precies andersom. ,,Zo verdwijnen juist stallen en is er minder plek.” Bovendien is niet iedere schuur geschikt. Veel locaties vallen bij voorbaat al af omdat niet alleen het dak hoog genoeg moet zijn voor de metershoge praalwagens, maar ook de ingang om die naar buiten te rijden. Nu al bouwen sommige clubs noodgedwongen verspreid over meerdere plekken volgens Van Rijssel, wat naast onhandig vooral ongezellig is. ,,Terwijl het er juist draait om samen maandenlang aan een wagen te werken. Dat is zo’n mooie traditie die niet verloren mag gaan. ”