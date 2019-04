Gezocht: wensen van gelukkige jeugd in Son en Breugel

De raadsfracties bogen zich tijdens een commissievergadering over het nieuwe jeugdbeleid dat Frenken voor ogen heeft. En waarmee hij vooral ook aandacht wil geven aan jongeren waar het in essentie gewoon goed mee gaat. ,,We willen van ze weten wat er nodig is om dat zo te houden", schetste hij. Frenken wil daarom flink investeren in communicatie met de jeugd. Bijvoorbeeld via een ‘pizza-meeting’, enkele maanden terug, die nog matig bezocht werd. En via regelmatig terugkerende enquêtes en chatsessies, waarop de eerste respons best perspectief biedt.