GGD-priklocatie in sporthal Best weer dicht; prik voor zorgmedewerkers voortaan in Eindhoven

Eind januari maakte GGD-directeur Ellis Jeurissen bekend dat er, naast een priklocatie in Helmond, er ook gevaccineerd zou gaan worden in Best en Valkenswaard. Naar nu blijkt is die laatste locatie wel opgezet in sporthal de Belleman, maar nooit in gebruik genomen. Al eerder werd duidelijk dat een aangekondigde locatie in Bladel niet doorgaat. De locatie in Best werd sindsdien een aantal dagen per week gebruikt. Er zijn in totaal 5825 mensen in Best ingeënt.