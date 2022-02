Gladde stoep Son aangepakt; aantal schadeclaims nog onduidelijk

Blauwe plekken na struikel­par­tij­en over Sonse straatste­nen

SON EN BREUGEL - Gladde stoepranden, losliggende tegels en valpartijen. Er wordt flink gemopperd over de staat van de stoepen in Son en Breugel, ook door de lokale politiek. Het ED stond een dag op de weekmarkt in het centrum en vroeg inwoners naar hun mening.

13 november