Glastuinders vrezen komende winter nu Russische gastoevoer stopt; ‘Zorgen zijn heel groot’

Son Brabants kampioen overbieden, Bergeijk onderaan; waarom we wel massaal in Son willen wonen maar niet in Bergeijk

BERGEIJK/SON EN BREUGEL- In deze woninggekte nog een huis vinden zonder belachelijk te overbieden? In Bergeijk kan het; hier betalen kopers gemiddeld nog altijd minder dan de vraagprijs. In Son kun je beter wegblijven op zoek naar een buitenkansje, die gemeente was vorig jaar Brabants kampioen overbieden.

29 mei