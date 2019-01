Glijden, knik, klap ... en nu in een rolstoel na ongeval obstaclerun

Petra Manders heeft er vreselijk veel zin in die dag. Ze hebben al zo veel enthousiaste verhalen gehoord over de Family Color Run, onderdeel van de Buffelrun, in Boerdonk, het dorpje aan de rand van Beek en Donk. Lekker een dagje met haar vriend Niels en dochters Kathy en Romy rennen, klimmen, klauteren, springen, zwemmen en héél vies worden van al die modder. Het ís ook een superdag. ,,We hebben zo genoten." Ze laat een foto zien van vlak voor de Crazy Jump Slide, de laatste glijbaan in de route. Daar staat ze juichend naast een modderbaan. Heerlijk. Ze zijn dan bijna bij de finish. Dochter Romy heeft haar knie opengehaald aan een tie-wrap, maar dat kan gebeuren. ,,Die is met mijn zus naar de EHBO gegaan. Romy zei: 'Ga jij maar lekker verder mama. Je vindt het véél te leuk'. Was ik maar wél met haar meegegaan.”