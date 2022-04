Goede Doelen Week in Sint-Oedenrode: negentien collectes in één bus

Ad de Gouw, voorzitter van de GDW, en collectante Kim Schoone zijn er klaar voor, want het vraagt de nodige voorbereiding om dit alles weer vloeiend te laten verlopen. Zo’n driehonderd vrijwilligers zetten zich er in Sint-Oedenrode voor in.

De Gouw: ,,Om dit voor elkaar te krijgen, moet er heel wat gebeuren, denk aan een collectevergunning, verdeling van collecte materialen, een goede planning of het in kaart brengen van nieuwe straten en looproutes. Het is de vierde keer dat de GDW plaatsvindt en er wordt beduidend meer opgehaald, dan toen ieder dit voor zich deed. En nu we een aantal enthousiaste jongeren hebben aangetrokken, bijvoorbeeld voor de pr, hopen we ook die groep beter te kunnen bereiken.”

Veel bespaard op de kosten

,,Door gezamenlijk te collecteren wordt er veel bespaard op de kosten en zijn er meer collectanten beschikbaar”, vult Schoone aan. De Gouw: ,,Via een QR-code op onze website én in onze brief, die iedere bewoner in zijn brievenbus krijgt, is er de mogelijkheid in te vullen welk bedrag je wil doneren voor welke organisatie. Maar ook ‘cash’ doneren is mogelijk. Digitaal overmaken gebeurt wel steeds vaker, minder mensen hebben geld in huis.”

Schoone: ,,Corona heeft dit proces beduidend versneld. Maar al zou het contant betalen er helemaal afgaan, dan nog blijft die persoon aan de deur cruciaal voor het bedrag dat je ophaalt. Als collectant wordt je als het even kan dan ook in je eigen wijk ingezet, zodat mensen een bekend gezicht zien en eerder bereid zijn te geven. Dat maakt echt een verschil in de opbrengst, die in grotere plaatsen relatief gezien minder is. Daarnaast geeft het veel voldoening en veel tijd kost het me niet, met een uurtje of drie ben ik wel rond.” Op 7 mei is duidelijk wat het heeft opgeleverd als het totaalbedrag bekendgemaakt wordt.