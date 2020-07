Goede Doelen Week: vanaf 2021 nog maar één collectant aan de deur in Best

BEST - In navolging van een aantal andere gemeenten is ook in Best een stichting Goede Doelen Week opgericht. Verschillende goede doelen in Best bundelen hierin hun krachten.

In de praktijk houdt dat in dat er vanaf 2021 gedurende één week voor alle doelen tegelijk wordt gecollecteerd en dat er nog maar één collectant aan de deur komt. Andere Goede Doelen Week-stichtingen zijn positief over hun ervaringen en stellen dat de opbrengst toeneemt.

,,Vanaf de start van dit initiatief ontvingen we al positieve reacties, zowel vanuit de doelen als vanuit de collectanten. Er worden in Best momenteel bijna twintig collectes georganiseerd door veel enthousiaste vrijwilligers. Door de collectes te bundelen in één Goede Doelen Week maken we een efficiëntieslag en borgen we ook voor de toekomst het collecteren in Best”, aldus Tom van der Waals, voorzitter van de stichting.

Veiliger

De penningmeester, Coralie Veeneman, wil het mogelijk maken om een machtiging af te geven aan de stichting (digitaal collecteren). Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: het is veiliger voor de collectant om met minder contant geld rond te lopen én het voorkomt een ‘nee’ aan de voordeur omdat de bewoner geen contant geld in huis heeft. En dat laatste komt volgens Veeneman steeds vaker voor.

Hoewel vrijwilligers over het algemeen dun gezaaid zijn, heeft de stichting daar geen last van. Volgens bestuurslid Anny van den Hoven komt dat omdat het om kortdurende klussen gaat. ,,Tot dusverre kost het ons weinig moeite om vrijwilligers te vinden; voor de diverse werkgroepen hebben zich al veel vrijwilligers gemeld. Na de zomer starten we met de werving van de collectanten, uiteraard in nauwe samenwerking met de plaatselijke CBF-doelen, vertegenwoordigd in de deelnemersraad van de Goede Doelen Week Best.”

CBF staat voor Centraal Bureau Fondsenwerving, de ‘waakhond’ als het om geldwerving op straat of aan de deur gaat. Mocht u geïnteresseerd zijn om collectant te worden voor de Goede Doelen Week Best, dan kunt u zich aanmelden via goededoelenweekbest.nl