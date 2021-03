Goede hoop op doorgaan muziekfestival Best in oktober, maar wel kleinschaliger

BEST - Stichting Muzikale Oktober Best (MOB) organiseert elke twee jaar een muzikaal festival in Best. Olga van der Pennen, programmadirecteur, heeft aangekondigd dat zij goede hoop heeft dat het festival dit jaar gewoon kan plaatsvinden, ondanks alle coronamaatregelen die nu nog van toepassing zijn.

,,Oktober is over zeven maanden. In die tijd kan er veel veranderd zijn. Natuurlijk kondigen we nu aan onder voorbehoud, maar we vinden het belangrijk om mensen perspectief te bieden. Hen uitzicht te geven op het kunnen bijwonen van prachtige muzikale evenementen. En, zoals gewoonlijk, is de toegang tot deze evenementen gratis. Want we willen muziek voor iedereen toegankelijk maken”, aldus Van der Pennen.

Getal 21 speelt belangrijke rol

In 2021 speelt het getal 21 een belangrijke rol bij het vaststellen van het thema van het festival. Twee componisten krijgen in de programmering extra aandacht: Camille Saint-Saëns, gestorven in 1921 en Astor Piazzolla geboren in 1921. Saint-Saëns is het meest bekend door zijn compositie Le Carnaval des Animaux en Piazzolla kent bijna iedereen van Adios Noniño, het stuk dat door Carel Kraayenhof gespeeld werd op de bruiloft van Willem-Alexander en Máxima.

Quote Kleinscha­li­ger wil niet zeggen dat het kwalita­tief minder hoogstaand is Olga van der Pennen, Stichting Muzikale Oktober Best

,,Het festival is dit jaar kleinschaliger van opzet dan in 2019", vervolgt Van der Pennen. ,,Dat vinden wij beter passen in de tijd waarin we nu leven. Maar kleinschaliger wil niet zeggen dat het kwalitatief minder hoogstaand is. Want dat is zeker niet het geval.’’

Het festival vindt plaats van 8 tot en met 24 oktober; er wordt ook stilgestaan bij de bevrijding van Best die op 24 oktober wordt herdacht. Voor meer informatie: stichtingmob.nl.