Golden Master Award voor Thijs Hazenberg: ‘Ik studeer niet eens scheikunde’

BEST - Thijs Hazenberg uit Best heeft de KNCV Golden Master Award 2020 in de wacht gesleept. De award is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan de beste wo-afstudeerscriptie op scheikundig gebied.

Het leuke nieuws kwam voor Hazenberg erg onverwachts: ,,Ik studeer niet eens scheikunde, dus ik had niet gedacht dat ik de prijs zou winnen!” Zijn masterthesis heeft hij in 2019 al afgerond. ,,Maar begin dit jaar werd ik door mijn universiteit gevraagd of het goed was dat ze me aanmeldden voor de prijs”, vertelt Thijs. ,,Dat vond ik wel leuk.”

En dus schreef de Technische Universiteit Eindhoven de werktuigbouwkundig student in als deelnemer. Hazenberg: ,,Ik studeer geen scheikunde, maar houd me binnen mijn studie wel bezig met verbranding, wat veel met scheikunde te maken heeft.”

Alternatieve energiebron

In de afstudeerscriptie onderzoekt en beschrijft Thijs hoe het verbranden van metaal in kan worden gezet als alternatieve energiebron. ,,We onderzoeken vooral hoe we de huidige energiebronnen kunnen vervangen door alternatieven, zodat de CO2-uitstoot vermindert”, vertelt hij. ,,Dat doen we met meerdere studenten en met mijn onderzoek heb ik daar een klein steentje aan bijgedragen.”

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, of KNCV, reikt jaarlijks meerdere prijzen uit aan studenten voor hun scripties. Thijs werd uit een top drie als winnaar gekozen. De jury was onder de indruk van zijn heldere schrijfstijl en duidelijke illustraties, blijkt uit het juryrapport.

Vragen

Thijs heeft een nieuw model ontwikkeld dat nuttig is voor verder onderzoek van deze alternatieve energiebron. Dat blijkt, want na het indienen ervan zijn er inmiddels acht promovendi die verder bouwen op zijn onderzoek. ,,Daar help ik elke week nog wel aan mee. Ze komen naar me toe met vragen en die beantwoord ik dan voor ze, zodat ze verder kunnen”, aldus Hazenberg.

Wat hij in de toekomst wil doen, daar is hij nog niet uit, maar op dit moment promoveert hij. ,,Dat duurt nog tweeënhalf jaar en ook hierbij doe ik wetenschappelijk onderzoek.”

Thijs is in ieder geval blij dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen. Ook het geldbedrag komt goed van pas in het nieuwbouwhuis waar hij sinds kort woont. En verder? ,,Ja, de ‘eeuwige roem’ is natuurlijk ook wel leuk”, lacht hij.