Gouden paar Jan Adriaan en Millvina de Buck uit Son: ‘Ze struikelde en viel zo in mijn armen’

Op de trouwdag van Beatrix en Claus leerden ze elkaar kennen. ,,10 maart 1966. Ik weet het nog goed”, mijmert Jan. ,,Ik zat in een discotheek op een bankje en boven mij hing een plankje waar damestasjes op stonden. Dat zag ik toen ik omhoog keek. Toen zag ik trouwens ook een leuke meid. Die kwam even later haar tasje pakken en struikelde over mijn been. Ze viel in mijn armen en ik zei alleen maar: ‘Zullen we dansen? En zij zei ja’.” Het was liefde op het eerste gezicht, van beide kanten.