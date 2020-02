Gouden Paar: ‘We zijn nog steeds gek op elkaar’

Willie was bevriend met Annies broer. Hij vond haar van het begin af aan heel leuk maar de vonk sloeg pas drie jaar later over. De vaste verkering was een feit en na twee jaar deed Willie een aanzoek. Vlak daarna werd er getrouwd en in twee jaar tijd kwamen er twee kinderen, zoon Patrick en dochter Mirjam. Willie en Annie zijn heel trots op hun gezin ,,De bruiloft was echt geweldig”, herinnert Willie zich. Deze werd gehouden in café Mi-Jo, waar Willie stamgast was. ,,De kastelein sprak een vaste prijs af voor het feest, 600 gulden. Nou, dat heeft ie geweten. Wij hadden 12 kinderen in de familie en alle ooms en tantes die op de receptie kwamen mochten van ons ook gezellig op het feest blijven natuurlijk.”