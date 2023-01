Gouden Parel voor Rooise vrijwilliger Ad van Esch

Ad van Esch (76) is al vijfenzestig jaar lid van Rhode. Maar alleen lid is niet voldoende voor de hoogste eer. Van Esch zette zich op diverse fronten vijftig jaar vrijwillig in voor zijn club. Van bestuurslid, kantinebeheerder, redacteur van het clubblad tot medebouwer van kantine en kleedlokalen. Nog is hij altijd drie ochtenden actief in de onderhoudsploeg van het sportpark. ,,Ik hou van Rhode”, is zijn eenvoudige verklaring. ,,Als klein mènneke volgde ik vanuit mijn zolderraam de spelers op het toenmalige veld aan de Kasteellaan. Ik wilde wielrenner worden maar dat kostte geld en dus werd het voetbal. Ja, ik was een fanatieke middenvelder en speelde vijftien jaar in het eerste Rhode-team. Mijn inzet was: winnen. Maar mijn felheid werkte soms averechts. Eens stuurde de aanvoerder me tijdens de wedstrijd van het veld vanwege mijn grote babbel. Een medespeler nam mijn plek in.”

Geen blaadje op het veld

Van Esch liet zich overhalen om één jaar bij de Ollandse club te voetballen maar zijn hart lag bij Rhode. ,,Mijn kinderen voetbalden er en momenteel drie kleinkinderen.” Zijn spirit liet seniorenvoetbal niet toe maar naar wedstijden kijken? ,,Elke zondag. Als het team aan de winnende hand is blijf ik. Staan ze achter? Dan verdwijn ik in de kantine en pak een pint. Want verliezen doet me zeer voor Rhode.” Van Esch vertaalt zijn energie en gedrevenheid liever naar vrijwilligerswerk op het sportpark. Voorzitter Ad van Acht: ,,Er staan behoorlijk wat bomen in het sportpark maar zelfs in de herfst ligt er geen blaadje op het veld.”

Quote Verliezen doet me zeer voor Rhode”. Ad van Esch

Rhode doet het goed

De lijst van Rhode-onderscheidingen zowel voor vrijwilligers als voor 25- 40- en 50-jarige jubilarissen is indrukwekkend. Zijn clubtrots klinkt door in de uitspraak van clubvoorzitter Van Acht. ,,We hebben 1200 leden en 300 vrijwilligers en een sportpark midden in het centrum. Rhode doet het goed. We zijn een dorpse vereniging die zich verenigt, het is hier gemoedelijk en gezellig en mensen voelen zich thuis. Of je op zaterdag met de koffiekar rondgaat of in onderhoudsploeg zit: je wordt gewaardeerd. Het is belangrijk dat vrijwilligers doen waarin ze goed zijn. Je ziet dat mènnekes van dertien jaar op zaterdag invallen als er scheidsrechters te kort zijn en dat jonge mensen in de financiële commissie zitten. Verder maakt de adoptie van het beachsoccertoernooi dat alle teams een eigen verantwoording hebben.”

Quote Mènnekes van dertien jaar vallen in als er scheids­rech­ters te kort zijn.” Ad van Acht, voorzitter Rhode

Helpen als je clublid bent

Rhode organiseert al verschillende jaren het beachsoccertoernooi in het Pinksterweekend. Van Acht: ,,Elk team adopteert werkzaamheden. Dat varieert van verkeersregelaars, fietsenstalling tot barwerkzaamheden. Op deze manier snappen ook jonge leden dat je dient te helpen als je bij een club bent.” Van Esch is met mijn zoon medeorganisator van het beachsoccer. ,,Ik heb genoten toen ik jonge manen zag sjouwen de afrastering. Dat zijn onze opvolgers.” Heeft Rhode geen wensen meer? Van Acht: ,,We mogen niet achteroverleunen. Het is een uitdaging om vrouwen in het bestuur te krijgen om onze damesteams te vertegenwoordigen. Vrouwen kijken toch met andere ogen dan mannen. “

Fotobijschrift: Ad van Esch (links) is het zesde Rhode-lid dat de titel ‘Parel van de Neul’ ontving. Rechts voorzitter Ad van Acht.