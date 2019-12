Grieks restaurant met een vleugje Oirschotse nostalgie

De nieuwe uitbater van het restaurant aan De Markt is Konstantinos (Kostas) Kotsalas (54), een Griekse kok, van origine uit Thessaloniki. In het karakteristieke pand aan Markt 18 zaten eerder een supermarkt en een café-bar. ,,Dat café, ’t Geveltje, was destijds the place to be. Gerund door Piet van Boxtel”, vertelt Van Heesch. Samen met zijn vrouw Maria opende kok Van Heesch in 1985 zijn restaurant ’t Geveltje, later omgedoopt tot De 3 Cronen, op verzoek van de Heemkundekring, die ontdekt had dat het pand ooit die naam droeg. Wegens gezondheidsredenen moesten Van Heesch en zijn vrouw Maria begin dit jaar stoppen. De gasten van het restaurant kwamen uit Oirschot en omgeving Tilburg, Den Bosch, Eindhoven. Maar ook uit Rotterdam. ,,Ze kwamen speciaal voor de asperges en het wildmenu.”