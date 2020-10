Griezelen voor de allerkleinsten bij DippieBoe in Best

BEST - Dit weekend was het eerste weekend van 'DippieBoe', het Halloweenfeest van Attractiepark DippieDoe in Best. Voor het eerst organiseerde het park een speciaal themaweekend voor de allerkleinsten. ,,Zoiets voor kinderen is er nog niet, dus daar wilden wij graag de eerste in zijn.” aldus Michelle de Bresser, marketing-communicatiemedewerker van het park.

,,Deze zomer hebben we de knoop doorgehakt. Het idee was er al langer, maar vanaf juli zijn we pas met plannen begonnen.” vertelt de Bresser, ,,We hebben contact gezocht met zo veel mogelijk lokale partijen.” Dat vond het team van DippieDoe belangrijk, want in deze tijd heeft niet iedereen de mogelijkheid om te werken. ,,Studio Pan uit Best en Dansgroep Friz uit Oirschot bijvoorbeeld, die kunnen nu niet optreden in hun theaters. Dus vroegen we ze of ze aan dit project wilden meedoen.”

Eng maar wel voor kinderen

Zo liepen er dit weekend in het attractiepark verschillende groepjes rond. ,,We hebben het park verdeeld in verschillende velden: het mummieveld, het piratenveld en het heksenveld, om er een paar te noemen.” gaat de Bresser verder, ,,daar traden verschillende dansers en acteurs op. Verder lopen er door heel het park figuranten rond om het plaatje compleet te maken. Het is eng, maar wel echt voor kinderen. Ook de allerkleinste.”

De eerste avonden zijn drukbezocht. ,,Het is prettig druk.” Gelukkig was het park al ingericht op de nieuwe maatregelen en hoefden ze daar niet veel meer in aan te passen. ,,De volwassenen kunnen genoeg afstand houden, we letten op de maximaal aantallen en de kinderen hebben het enorm naar hun zin.” aldus de Bresser. De afgelopen is het team dus vooral bezig geweest met spoken regelen en het park aankleden met spinnenwebben, pompoenen, wc-papier en andere Halloweendecoratie.

Voor herhaling vatbaar

Alle reacties van de bezoekers zijn heel positief: ,,Dit Halloweenfeest is zeker voor herhaling vatbaar. Hartstikke leuk dat er eindelijk iets wordt georganiseerd voor de kleintjes.’ zegt een vrolijke ouder. En dat is zo, want de meeste attractieparken organiseren Halloween avonden voor twaalf jaar en ouder. De Bresser: ,,Er zijn zelfs mensen helemaal uit Nijmegen, dat is super om te horen.”

Komend weekend, 30 en 31 oktober en 1 november, is het tweede en laatste weekend van DippieBoe. Vanaf 18.00 komen de spoken tevoorschijn en rond 21.00 gaan ze weer weg. Tickets bedragen 9.95 voor alleen de avond en zijn te verkrijgen via www.dippieboe.nl.