Groen licht voor bouwplannen basisscholen Son en Breugel

Een meerderheid van de gemeenteraad zal 25 november instemmen met een extra krediet voor drie basisscholen in Son en Breugel. Dat bleek gisteravond tijdens een oordeelsvormende politieke avond. Enkele fracties wilden met wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie) in discussie over ‘gebrekkige communicatie met omwonenden van de scholen’ (D66) of over ‘verkeersproblemen rondom de Doormanlaan in Breugel, waar de nieuwbouw voor De Regenboog / De Krommen Hoek moet komen’ (Dorpsbelang). ,,Maar het gaat vanavond alleen om de verlening van extra krediet voor de bouwplannen”, hield Beer Spooren die de vergadering mocht voorzitten, de sprekers voor.

Bouwkosten zijn gestegen

Het extra geld is nodig omdat de aanvankelijke plannen voor nieuwbouw voor De Regenboog / De Krommen niet bleken te passen bij de actuele visie op basisonderwijs. Ook zijn bouwkosten de afgelopen tijd gestegen. Daarnaast is er geld nodig voor tijdelijke huisvesting van leerlingen. In totaal is er op basis van de huidige prijzen een extra bedrag nodig van ruim 2 miljoen euro. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd totdat de opdracht is verleend aan een aannemer. De netto lasten van 30.686 euro neemt de gemeente voor haar rekening.

Camille Limpens (CDA) wilde weten of het extra geld ook genoeg is voor de toekomst, gezien de onzekere prognose van de leerlingenaantallen. Die garantie kon De Bruin niet geven. Wel erkende hij dat de communicatie naar belanghebbenden niet optimaal was. Hij vroeg begrip voor het feit dat de betrokken ambtenaar met pensioen ging en haar opvolger al snel met zwangerschapsverlof vertrok.

Nu al problemen met parkeren

Dorpsbelang heeft ernstige bezwaren tegen de beoogde locatie voor De Regenboog en De Krommen Hoek aan de Doormanlaan. ,,Het verkeer én het parkeren vormen daar nu al een serieus probleem”, stelde Maarten van Beek. ,,De locatie waar De Regenboog nu staat, is veel beter en past ook goed binnen de onderwijsvisie van de school, met meer ruimte voor de natuur.”

De Regenboog en De Bloktempel willen samen een nieuwe school bouwen op de Doormanlaan. Bij basisschool De Ruimte aan de Honingbij gaat het om verhuizing van de kinderopvang van Korein naar een nieuwe ruimte naast de school. De vrijkomende ruimte in de school komt dan ten goede aan het onderwijs. De Bloktempel wil extra lokalen bouwen. Eerder is samengaan van de twee scholen in Son besproken. Volgens De Bruin is daarvan afgezien omdat er sprake is van verschillende lesmethoden: klassikaal onderwijs en leren door middel van projecten.