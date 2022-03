Groen licht voor ‘deel twee’ van Steegsche Velden in Best, mogelijk extra ontsluitingsweg voor wijk

Wie zwaaide in 1966 de scepter over Lampegat?

EINDHOVEN - We kunnen er natuurlijk ook in deze rubriek niet omheen. Carnaval, maar dan wel 56 jaar geleden. Welke prins staat hier met zijn gevolg op de foto in 1966? En is de foto in Eindhoven gemaakt of ergens anders? Alle informatie en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

26 februari