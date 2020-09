Groen licht voor ‘kolos van een nieuwbouwcomplex’ in Best

Hoogbouw in Best stuit op verzet: ‘Deze ‘kolossen’ passen niet in een dorp’

16 september BEST - Nieuwbouw in Best gaat tegenwoordig geregeld ‘de hoogte in’. Al is lang niet iedereen het daarmee eens, blijkt uit de weerstand tegen de plannen voor een vijf bouwlagen tellend appartementencomplex midden in het dorp.