Groot gaslek in Best door schade aan hoofdleiding, Oirschotseweg afgesloten tot 17.45 uur

Omstanders helpen man in Schijndel die met zijn auto in de berm belandt

SCHIJNDEL - Een man is vrijdagmiddag met zijn auto in de berm gereden langs de Wijbosscheweg in Schijndel. Hij is vermoedelijk onwel geworden. Het slachtoffer is door behulpzame omstanders en hulpdiensten uit zijn auto gehaald. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

26 augustus