Grootse plannen voor meer natuur in Dommeldal: ‘Dit is de eerste stap van een marathon’

Het hoge gras is vochtig van een verse regenbui. De vorig jaar ingezaaide rogge golft heen en weer op het ritme van een lentebries. Rondom het veld staan plukjes bomen vers in het blad. In mei is het natuurlijk bijna overal goed toeven, zeker als de zon doorbreekt. En ja, beaamt projectleider Ger van den Oetelaar, hier in het Dommeldal bij Nijnsel is het al best mooi. ,,Maar het kan nog veel mooier", benadrukt de Boxtelse oud-wethouder. ,,Kijk maar eens onder je voeten: daar zie je maar één grassoort. Als we hier over vijf jaar weer staan, moeten dat er een stuk of dertig zijn. Dat trekt ook weer nieuwe diersoorten aan. Dan ziet het er niet alleen mooi uit, maar werken we ook aan hoogwaardige natuur in dit gebied.”