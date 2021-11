Grote kans dat populierenhout van zwembad De Neul in Rooi uit Scheeken of Geelders komt

,,De populier is een volksboom”, zegt leverancier Job Wittens. ,,Vroeger had de populier de naam waaibomenhout en werden er klompen en lucifers van gemaakt. Met een milieuvriendelijke techniek is het populierenhout nu geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.”

1550 vierkante meter hout

En dat gebeurt bij het nieuwe zwembad De Neul in Rooi. ,,Voor de buitenkant is 850 vierkante meter hout nodig en de wandbekleding binnen bestaat uit 700 vierkante meter”, licht Wittens toe. ,,Daar is ongeveer anderhalve hectare bos voor nodig, want we gebruiken alleen de takvrije onderstam. In een speciale installatie worden de planken 24 uur gestoomd.” De sappen in het hout worden ‘omgezet’, waardoor schimmels zich er niet meer in willen nestelen.