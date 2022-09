Grote kerels en power ladies gaan stuk bij krachtpatserswedstrijd, want zwaartekracht is meedogenloos

Best Veul Koren zingen in het centrum van Best

BEST - Na drie jaar zal er weer volop gezongen worden in het centrum van Best tijdens het ‘Best Veul Koren-evenement’. De verwachtingen zijn hooggespannen, want in 2019 was het een groot succes. Dit jaar treden twintig koren op acht verschillende plaatsen op, van kerkkoor tot kinderkoor.

19 september