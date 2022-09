Grote natuurbrand in Best onder controle, brandlucht in wijde omgeving te ruiken

BEST - Bij een natuurbrand in Best is in de nacht van donderdag op vrijdag een bosgebied in vlammen opgegaan. Dat gebeurde bij de bossen nabij de Schietbaanlaan. Volgens de brandweer ging het om een oppervlakte van ongeveer tweehonderd bij tachtig meter. De brand was in de wijde omgeving te ruiken.