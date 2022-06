Handen uit de mouwen in plaats van de neus in de boeken: ‘Uitmesten en opzadelen als baan of hobby’

OIRSCHOT/BEST - In een klaslokaal kun je wel bedenken dat je graag ‘iets met paarden’ of ‘iets op de boerderij’ zou willen later. Leerlingen van het Kempenhorstcollege komen er tijdens praktijkdagen achter wat dat dan daadwerkelijk inhoudt. Want wil je stallen uitmesten als baan?

De 24 leerlingen van het Kempenhorstcollege met het gekozen profiel Groen zitten liever niet met hun neus in de boeken. Ze willen juist aan de gang met hun handen. Tijdens een van de praktijkdagen bezoeken ze het bedrijf van Ad en Jolanda Raaijmakers in Best.

Ze maken daar kennis met groot materieel, de Boer en bunder-app en een autonome robottractor. Jolanda Raaijmakers vertelt de leerlingen wat het allemaal is. De Boer en bunder-app is bijna onmisbaar voor haar. ,,Als je een perceel wilt huren, wil je de geschiedenis daarvan weten. Wat is er al op verbouwd, zit er hoogteverschil in, dat soort informatie. De historie van de afgelopen zes jaar kun je via die app terugvinden.”

Quote We gaan naar allerlei bedrijven toe om leerlingen zoveel mogelijk praktijker­va­ring te laten opdoen. Want dat is wat ze willen Mark Verbruggen

Een andere activiteit die de leerlingen werd aangeboden was het werken met een autonome robottractor van het bedrijf Aigro. Deze robot wordt ingezet bij boomkwekers om onkruid te wieden. De kinderen leerden over de GPS-besturing via een spel.

Elke twee weken naar buiten

,,Kempenhorst neemt de leerlingen zo veel mogelijk mee naar buiten, zo’n beetje elke twee weken. We gaan naar allerlei bedrijven toe om leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring te laten opdoen”, legt praktijkinstructeur Mark Verbruggen van het Kempenhorst College uit Oirschot uit.

,,Want dat is wat ze willen: naar buiten, iets met hun handen doen. Dat kan van alles zijn, want dat Groen-profiel is enorm breed. Denk maar aan loonwerkers, hoveniers maar net zo goed aan dierenartsassistenten, om maar eens een paar voorbeelden te noemen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Leerlingen van het Kempenhorstcollege staan met hun neus op de robottractor. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Leerlingen Phaedra en Xandra Franzen hebben al rondjes op het erf gereden met de tractor. ,,Het was nog best spannend maar wel heel leuk. We hebben ook iets van GPS geleerd, dat de mensen die samenwerken weten wie al wat gedaan heeft op een perceel.” Wat ze zelf willen later? ,,Misschien iets met dieren gaan doen of zo.”

Toch even achter de oren krabben

Volgens Verbruggen zijn deze kennismakingen met de praktijk onmisbaar voor de leerlingen. ,,Ze hebben vaak toch een bepaald idee, bijvoorbeeld ‘op de manege met paarden gaan werken’. Nou, dan gaan ze dus naar die manege en vervolgens komen ze erachter dat ze alleen maar aan het uitmesten en opzadelen zijn. Want lesgeven kunnen ze natuurlijk nog niet.”

Verbruggen vervolgt: ,,Vaak krabben ze zich dan achter hun oor: dat met die paarden, dat is wel leuk, maar dan liever als hobby. Voor het werk gaan ze zich dan op wat anders richten. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden. Wij proberen hen zoveel mogelijk te laten zien waar ze straks terecht zouden kunnen komen.”

Inmiddels is het makkelijk geworden om bedrijven te vinden die leerlingen willen ontvangen. Want ook in de groensector is een schreeuwend tekort aan personeel.

Goed opgeleid personeel

Het erkend SBB-leerbedrijf van Raaijmakers is een van de dertien locaties die onderdeel uitmaken van het sectorplan Loonwerk. ,,Wij organiseren hier 60 MBO-lesdagen per jaar. De sector vindt het belangrijk om goed opgeleid personeel te hebben. Dus toen in het landbouwonderwijs de kraan van het praktijkonderwijs flink werd dichtgedraaid, hebben wij als sector besloten om daar zelf voor de helft in te gaan investeren. En met succes, want we horen goede geluiden.”