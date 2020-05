‘Handhaving bij Oirschotse oud-coureur Jan de Rooy duurt veel te lang’

De zaak rondom de vermeende overtredingen van oud-Dakarcoureur Jan de Rooy op zijn terrein aan de Kromvensedijk in Middelbeers blijft nieuwe fricties opleveren. Al sinds mei 2019 wil de Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen dat de gemeente handhavend optreedt tegen De Rooy. Zij vinden dat deze illegaal een groot hek om zijn perceel zette, ongeoorloofd bos heeft gekapt en een niet toegestane inrit in het Natura 2000-gebied De Landschotse Heide aanlegde.

Inmiddels zijn er hoorzittingen geweest en hebben zowel De Rooy als de gemeente elkaar voor de rechter gedaagd. In november sprak de gemeente het voornemen uit om te gaan handhaven bij De Rooy, maar vorige week was daar nog steeds geen definitief besluit over geformuleerd.

Gesprek met burgemeester

De advocaat van de werkgroep duurt het allemaal veel te lang. Hij stelde daarom de gemeente Oirschot schriftelijk in gebreke. Hörchner vertelt over het gesprek dat hij en de werkgroep enkele weken geleden hadden met burgemeester Judith Keijzers.

,,Zij gaf aan dat actie van de gemeente langer duurde dan verwacht, omdat handhaving voor de Oirschotse ambtenaren geen corebusiness is: er is weinig ervaring met het acteren op handhavingsverzoeken. Dat kan natuurlijk, maar dat de gemeente elf maanden na het constateren van grove en zeer duidelijke overtredingen bij De Rooy nog steeds geen besluit over handhaving presenteert, wil er bij mij niet in. Ook het feit dat de burgemeester eerst nog wilde aansturen op bemiddeling vinden we zeer vreemd, gezien het ontbreken van de benodigde vergunningen bij De Rooy. Zij is in Oirschot toch hoofdverantwoordelijk voor Handhaving. We proberen positief te blijven, maar we zijn eerlijk gezegd steeds verbaasder over het kennisniveau inzake handhaving van de samenwerkende Kempengemeenten’’, aldus Hörchner.

Zorgvuldig uitvoeren

Een woordvoerster van de gemeente wil niet in detail in op de zaak reageren, maar geeft wel een statement. ,,Het is belangrijk dat de wettelijke voorschriften zorgvuldig worden gevolgd en uitgevoerd voor er handhavingsinstrumenten worden ingezet. Soms zorgt dat ervoor dat een besluitvormingstraject langer kan duren. Binnenkort wordt een besluit op het voornemen tot handhaving genomen en wordt het besluit op de vergunningaanvraag bekendgemaakt’’, laat zij weten.