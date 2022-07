Hangjeugd Son wordt overal weggestuurd, dus krijgen ze nu misschien een officiële ontmoetingsplek

SON EN BREUGEL - Waar kan de jeugd rondhangen als dit nergens toegestaan wordt? In Son en Breugel bekijkt de gemeente nu of er een officiële jongerenontmoetingsplek komt na signalen dat hier grote behoefte aan is.

Dat de jeugd in Son en Breugel een plek mist om samen te chillen, hoorde de gemeente de afgelopen tijd meermaals en uit verschillende hoeken. Jongerenwerkers en jongeren maken zich hard voor de komst van een hangplek. Maar ook politie en handhaving kaartten bij de gemeente aan dat een locatie ontbreekt waar de jeugd elkaar kan treffen. Want een officiële ontmoetingsplek geeft toezichthouders en handhavers ook een optie om elders rondhangende jongeren naar toe te sturen.

Jeugd hangt steeds vaker achteraf

Jongerenwerker Ali al Zubaida van LEVgroep hoort regelmatig van de jeugd terug dat ze overal weggestuurd worden. ,,Dat is sneu voor de jongeren, omdat er geen alternatief is waar ze wel samen mogen komen. Terwijl wij ze juist stimuleren om elkaar te ontmoeten en naar buiten te gaan in plaats van hele dagen te gamen.”

Volgens hem gaat het om zo’n zes tot acht groepen die op verschillende locaties rondhangen. ,,Dit zijn kleine groepjes jongeren van gemiddeld vier tot zes man in de leeftijd van tien jaar tot een jaar of twintig.” Voor veel overlast zorgen zij volgens hem niet. ,,Die is de afgelopen maanden minimaal geweest. We hebben geen hangplekken waar standaard tientallen jongeren staan of criminele jeugdgroepen die wijken terroriseren.”

Meerdere avonden per week zoekt hij ze op. ,,Nu ze overal weggestuurd worden, merken we dat ze steeds creatiever worden met nieuwe plekken vinden zoals diep in de bossen. Dat baart ons zorgen omdat daar de drempel lager ligt om dingen te doen die niet mogen zoals jointjes roken of alcohol drinken als minderjarige.”

Duidelijke afspraken en jongeren betrekken om overlast te voorkomen

De behoefte aan een eigen plek kaartte Zubaida al eerder aan bij de gemeente. Hij is blij dat deze signalen nu vanuit meerdere hoeken klinken. ,,Zo wordt het serieuzer genomen.” Het college onderzoekt de mogelijkheden voor de realisatie van een jongerenontmoetingsplek. Voorwaarde is wel dat er goede afspraken worden gemaakt met de jongeren en de omgeving om de overlast te beperken.

Zo was er enkele jaren terug sprake van veel overlast rond het ‘taxibushokje’ in de Vlielandlaan, waar leerlingen met een beperking ’s ochtends opgehaald worden. Ouders klaagden over rommel en lege drugszakjes. ,,Dat kwam ook doordat de prullenbak maar eens per week geleegd werd, waardoor die vaak vol zat en afval eruit waaide.”

Dus is het volgens het jongerenwerk belangrijk om geen ‘random plek’ toe te wijzen maar de jeugd mee te nemen in het proces. ,,Dan voelt het ook echt als hun plek, waardoor ze er beter mee omgaan.”