Hans Ubachs geïnstalleerd als burgemeester van Best

Stichting Welzijn Best-Oir­schot vangt bot bij voorzienin­gen­rech­ter

11 december BEST/DEN BOSCH - Lumens neemt per 1 januari het jeugdwerk onverkort over van de Stichting Welzijn Best-Oirschot (WBO). WBO probeerde daar gistermorgen bij de rechtbank in Den Bosch een voorlopig stokje voor te steken, maar kreeg de voorzieningenrechter niet mee.