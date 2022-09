Hard applaus en een enkele aarzeling: nieuwe naam voor Breugelse school is BuitensteBinnen

SON EN BREUGEL - Na de zomervakantie weer naar school gaan is al best spannend, maar nu wordt ook nog eens de nieuwe naam van de gefuseerde scholen onthuld. Kinderen van voorheen Regenboog en De Krommen Hoek in Breugel zijn maandag getrakteerd op een feestje.

Het is even voor half negen en het schoolplein, mét rode loper en ballonnenboog, staat vol met ouders en een krioelende massa kinderen. De spanning is voelbaar. Iedereen kijkt uit naar de onthulling van de nieuwe naam.

Naast een afgedekt bord staat niet alleen de schooldirectie, maar ook wethouder van onderwijs Steven Grevink en Sultan Solak van PlatOO, de overkoepelende scholenorganisatie waartoe beide scholen behoren.

Als hét moment daar is, trekken de wethouder en de jongste en oudste leerling samen het doek van het bord met groen-blauw logo en de nieuwe naam BuitensteBinnen. ‘Aah’, verzucht iedereen en applaus klinkt. Waar de een enthousiast in de handen klapt, is de ander nog wat aarzelend.

,,Dat houd je altijd”, zegt Sandra Buys, een van de directieleden van BuitensteBinnen, en voormalig directeur van De Krommen Hoek. ,,Je zult nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Wij willen echt onderscheidend zijn. Niet alleen met de naam, maar ook met ons concept.”

Judith van der Kerk, directeur van De Regenboog en na de fusie mede-directielid van BuitensteBinnen, vult aan: ,,We waren beiden eigenlijk direct enthousiast over de naam die volledig de lading dekt waarvoor wij staan als school. Het past bij onze visie en de naam verwoordt wat we willen uitstralen.”

Een school in het groen

De fusie van de beide scholen kwam recent tot stand, na een jarenlange voorbereiding. ,,Een fusie is altijd een ingewikkeld proces waar nogal wat bij komt kijken”, weet wethouder Steven Grevink. ,,We zijn blij met het resultaat en de locatie van de nieuwbouw is prachtig, te midden van het groen, met vanuit het schoolgebouw uitzicht op het Dommeldal.”

De nieuwbouw, op de plek van de Krommen Hoek aan de Doormanlaan, moet in de zomer van 2023 gereed zijn. Beide scholen huizen tot die tijd in de voormalige Regenboogschool. Om ruimte te bieden aan zo’n 250 leerlingen is een noodgebouw bijgeplaatst.

Niet meer voor de deur parkeren

Over de locatie van de nieuwbouw is binnen de gemeente nogal wat gesteggeld, met name over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Uiteindelijk is met verschillende werkgroepen besloten dat BuitensteBinnen een autoluwe school gaat worden. Direct voor de school parkeren zal niet meer mogelijk zijn.

Een nieuwe naam, een nieuw gebouw, een nieuw concept. BuitensteBinnen wordt een Jenaplanschool. Wie heeft dat besloten? Van der Kerk legt het uit. ,,Dat is een geleidelijk proces geweest. Beide scholen werkten al met heterogene groepen. Binnen de stamgroepen werken leerlingen intensief samen.”

Buys: ,,Het doel van stamgroepen is het leren omgaan en samenwerken met andere leeftijdsgroepen.”

Volledig scherm Artist impression van het vooraanzicht van de nieuwbouw van BS BuitensteBinnen in Breugel © architecten|en|en

De directeuren vonden het proces van de fusie best pittig. ,,Maar we zijn heel tevreden, zeker hoe de contacten met de gemeente zijn verlopen”, vertelt Buys. ,,En kijk waar we nu staan. We mogen trots zijn. We vergeten dat soms te vieren.” Eensgezind sluiten de directeuren af. ,,We hebben het samen gedaan en hebben veel vertrouwen in de toekomst.”