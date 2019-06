Hardleerse afvalondernemer in Son en Breugel weer opgepakt

2700 mensen in Son en Breugel krijgen oproep voor grote afvalenquê­te

6 juni SON EN BREUGEL - In navolging van Best laat ook Son en Breugel een uitgebreid onderzoek doen naar de wensen van inwoners rondom het scheiden en inzamelen van afval. Later deze maand krijgen in totaal 2.700 mensen een vragenlijst in de bus.