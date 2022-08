Heavy metal-concert tijdens weekmarkt oogst luid applaus

De kaasboer kwam ervoor uit zijn kraam en bij de toren verzamelden zich zo’n 50 mensen die na ieder nummer luid applaudisseerden. De stroomvoorziening van de kerk was niet helemaal opgewassen tegen het geweld en de koster moest tijdens het concert de stoppen vervangen.

Metallica

Het concert begon met Master of Puppets van Metallica. ,,Dat is nu weer populair”, aldus Jitse Zonneveld (25). ,,Dat nummer was voor mij de reden om gitarist te worden, daarom heb ik het gekozen.” Omdat vanuit de kerk wordt gespeeld, heeft hij zorgvuldig naar de tekst gekeken ook al is het concert instrumentaal. ,,Heavy metal wil nog weleens het woord duivel gebruiken en deze tekst is op het randje, evenals die van andere nummers. Het kerkbestuur heeft met het programma ingestemd en we geven het concert om wat vrolijkheid te brengen, niet om te confronteren.”

De meeste mensen die zich onder de kerktoren hadden verzameld vonden het prachtig, hoewel de gitaar wat harder had gemogen. Van Sander Waterschoot van onder meer KommuS radio had die wel tien keer zo hard had gemogen. ,,Dat zal wel niet kunnen vanwege de geluidsnormen”, veronderstelde hij.

Quote We geven dit concert om wat vrolijk­heid te brengen, niet om te confronte­ren Jitse Zonneveld, Gitarist

Het plan om als heavy metal-gitarist en beiaardier samen een concert te geven, lag er al lang. Initiatiefnemer KommuS had het in januari gepland. Vanwege corona kon het niet doorgaan. ,,Het is wel buiten, maar er komen dan toch veel mensen bij elkaar en dat vond de gemeente toen niet verstandig”, aldus Zonneveld. ,,Gelukkig kan het nu wel doorgaan.”

Samenklank

Huisbeiaardier van de Brigidakerk Tommy van Doorn (31), had er meteen zin in toen hij het voorstel kreeg. Hoewel hij allerlei muziek op het carillon speelt, pop, rock, klassiek en populair, heeft hij de heavy metal nummers toch even goed moeten bekijken. ,,Vooral ritmisch zitten er wat haken en ogen aan.” Nadat ze een keer samen hadden gespeeld, Van Doorn op een klavier, hadden ze er allebei vertrouwen in. ,,De samenklank van beiaard en gitaar is in ieder geval goed”, zeggen ze unaniem voordat ze de torentrap opgaan. De gitaar wordt daar versterkt door speakers vanuit de torenramen.

De meeste marktbezoekers waren niet op de hoogte van het bijzondere concert. Margret Kaay (66) en Mart Peters (69) kwamen eigenlijk om sandalen te kopen. Als het concert eenmaal begint blijven ze geboeid luisteren. ,,Heel mooi. En goed dat dat grote gebouw ervoor wordt gebruikt, anders staat het maar niets te doen”, is Margret van der Kaay (66) van mening.

'Kan niet in het huis van god’

Helemaal ongebruikt staat de kerk er overigens niet. Vlak voor het concert was er een mis en tijdens het concert komen er regelmatig mensen binnen om even te kijken. Een kerkbezoeker die anoniem wil blijven stoorde zich aan de muziek. ,,Dit kan niet in het huis van god. Daar komen kerkbezoekers niet voor. En Master of Puppets gaat niet over god, maar over een heel andere master.”

Maar de meeste mensen vonden het een fijn verzetje. ,,Dit is een oppepper na zondag”, zegt Mieke Bogaert. Ze doelt op het ongeluk bij de Highland Games waarbij een dorpsgenoot omkwam.