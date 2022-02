Heel Breugel gek van pumptrack? Al 850 handtekeningen voor aanleg baan

SON EN BREUGEL - Vergeet voetbal en hockey, in Son en Breugel is de jeugd massaal in de ban van pumptrack. Dat zou je in ieder geval denken nu er al 850 handtekeningen binnen zijn voor aanleg van een baan.

In hun eigen dorp een pumptrack, een soort achtbaan van asfalt voor alles op wieltjes. Dat is de grote wens van de Breugelse vrienden Jack Buurman, Chiem Vijns en Willem Martens (allen 10 jaar). 850 anderen zien dat ook wel zitten en ondertekenden hun petitie.

Quote We willen wel een centrale plek, ook voor kinderen uit Son. We willen niet dat het ergens achteraf komt Jack, Willem en Chiem

Al lijkt het tijdens het interview vooral alsof Willem's moeder Marije er graag een wil. Terwijl zij tot woordvoerder is gebombardeerd, maakt het drietal nog maar eens een aan rondje op de pumptrack in het Urban sportpark in Eindhoven. Behendig sturen ze hun step over over de baan vol bochten en bulten. Die is zo ontworpen dat je met de juiste ‘pompende’ beweging bij iedere bult extra vaart maakt en zo, zonder bijtrappen of afzetten, eindeloos rond kan gaan.

Meerdere malen per week zijn ze hier te vinden na de laatste les in groep 7 van basisschool de Stokland in Breugel. Maar nog liever zouden de vrienden zich uitleven op een pumptrack in hun eigen gemeente, zodat ze er zelfstandig heen kunnen. ,,Afgelopen zomer hebben we in onze buurt handtekeningen opgehaald”, vertelt Jack. Uiteindelijk deden ze niets met die vellen vol handtekeningen, omdat bleek dat een jongen die ze meehielp zijn lijst had aangevuld met eigen krabbels.

Geen vervalsingen nodig

Nu hebben ze het met een eigen Facebookpagina en online petitie een stuk professioneler aangepakt en blijkt dat die vervalsingen nergens voor nodig waren. In amper een maand tijd is hun petitie al 850 keer ondertekend. ,,Dit hadden we vooraf nooit verwacht”, vertelt Willem verbaasd.

Zelf rekenden ze op maximaal een paar honderd handtekeningen. Al weten ze hoe populair pumptrack is bij hun leeftijdsgenoten. ,,Alle jongens in onze klas steppen.” Naast steps is de baan ook geschikt voor skaters, skeelers, BMX-fietsen en zelfs mountainbikes. Wat maakt het zo leuk? ,,De snelheid en alle trucjes die je kunt leren.”

Het financiële plaatje

Die handtekeningen overhandigden ze onlangs aan wethouder Jos de Bruin. Na werken ze aan een plan dat ze binnenkort aan de gemeente willen presenteren. Zo zochten ze zelf al naar geschikte locaties, zoals het grasveld aan de Beemdstraat of de Weegschaallaan, allebei in Breugel. ,,Maar wel centrale plekken, ook voor kinderen uit Son. We willen niet dat het ergens achteraf komt.”

Verder hopen ze op een uitdagende baan zoals die in het Urban sportpark, met als het even kan net zoveel bochten en bulten. Al is de vraag hoe realistisch dat is, een beetje pumptrack kost tienduizenden euro’s. In hun gesprek vertelde De Bruin dat het een aanvulling zou zijn voor de gemeente, maar dat ze nog naar het financiële plaatje moeten kijken omdat de begroting dit jaar al rond is.

Jack, Chiem en Willem zijn hoopvol dat ze in de toekomst over een pumptrack in hun eigen dorp steppen. Al liggen niet alleen op hun droombaan maar ook de weg daar naar toe nog de nodige hobbels.

Volledig scherm Drie jongens uit Breugel zijn een petitie gestart voor een pumptrackbaan in Son en Breugel en hebben al bijna 900 handtekeningen opgehaald. © Rene Manders/DCI Media