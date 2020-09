Heerbeeck College roept ouders op ‘waakzaam’ te zijn na positieve coronatest medewerker

Verhaal van Bestse officier bij de infanterie opgetekend in boek ‘Vrouwen in de frontlinie’

10 september BEST - Vrouwelijke militairen bij de Nederlandse krijgsmacht die met vallen en opstaan posities bereikten die nog niet eerder door een vrouw waren ingenomen. Auteur Johan Kroes tekende hun verhalen op in het boek ‘Vrouwen in de frontlinie’. Hiermee wil hij deze pioniers eren en er voor zorgen dat hun verhalen niet verloren gaan. Minister van Defensie Ank Bijleveld nam het boek donderdag in ontvangst. Daarin is onder andere het verhaal te lezen van Helga Meindertsma uit Best, officier bij de infanterie.