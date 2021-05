Hek rond ‘springende alpaca's’ bij Son mag blijven staan, want soms springen ze heel hoog

Hét gezicht van Het Kinder­spreek­uur gaat met pensioen, wat blijft is de antroposo­fi­sche basis die Ingrid Schoonen­berg legde

5 mei EINDHOVEN - Jarenlang was Ingrid Schoonenberg hét gezicht van het Kinderspreekuur in Eindhoven. Nu gaat zij met pensioen en nemen twee artsen - Sanne Minkenberg en Danielle de Coo - het antroposofische consultatiebureau over. Onder de paraplu van de GGD, maar helemaal in de geest van Schoonenberg.