‘Held op hakken’ Stef (9) heeft nu ook zijn eigen single

VideoBEST - Hij was al op televisie te zien, speelde gastrolletjes in musicals en heeft nu ook zijn eigen single. Stef Smits (9) uit Best timmert flink aan de weg, als ‘held op hakken’.

,,Een paar glitterhakken”, antwoordde Stef tijdens zijn recente tv-debuut in ‘Holland’s got Talent’, op de vraag ‘Wat zou je kopen met 50.000 euro?’ ,,Dat vonden de mensen allemaal heel grappig.” De Bestenaar voelt zich prettig op hakken. ,,Ze zijn mooi, ze zitten lekker", vertelt hij. En - zo vult moeder Anouska aan - zijn grote idool, stylist en YouTuber Fred van Leer, loopt ook geregeld op damesschoenen. ,,Stef is lekker zichzelf”, zegt ze. ,,En zodra hij op een podium staat, is hij helemaal in zijn element.”

‘Als je jezelf kunt zijn’

Het is eerste is ook wat centraal staat in de allereerste single van Stef, ‘Als je jezelf kunt zijn’. ,,Het maakt niet uit of je van pop houdt of klassiek, of je met barbies speelt of niet. Het maakt niet uit want het mag er allemaal zijn, alleen dan is het leven pas fijn”, zingt hij onder meer in het nummer, dat sinds vorige week te vinden is op Spotify, YouTube en TikTok. Hij bedacht de tekst deels zelf, met een beetje professionele hulp.

Volledig scherm Stef Smits (9) op zijn kamer, met zijn single én z'n glitterhakken. © Kees Martens/DCI Media

Stef weet namelijk dat het niet meevalt om nét wat anders te zijn dan de meeste leeftijdsgenootjes. In het verleden werd hij daarmee wel eens gepest op school. ,,Dan kreeg ik name opmerkingen, of werd ik geduwd. Of ik het me aantrek? Niet echt. Maar het is wel irritant. Daarom wilde ik een lied maken over dat iedereen er mag zijn.” Inmiddels kijken schoolgenootjes wel iets anders naar hem, nu zijn tv-optreden én single niet onopgemerkt zijn gebleven. Trots: ,,Ze zingen zelfs al mee met mijn nummer.”

Stef droomt ondertussen ook al verder, over een carrière als zanger. Optredens zitten er vanwege corona de komende tijd helaas niet in, maar hij timmert wel op andere manieren flink aan de weg. Zo krijgt de jonge Bestenaar zang- en pianoles en speelde hij al diverse gastrolletjes in musicals van De Efteling. Eén doel is zelfs al behaald. Op zijn negende verjaardag stond er onlangs een man aan de deur met een mysterieuze rode doos. Afzenders: ‘Holland's Got Talent’-juryleden Angela Groothuizen, Chantal Janzen, Ali B. en Paul de Leeuw. ,,Toen ik de doos opendeed, zaten er een paar glitterhakken in. Als cadeautje. Daar ben ik superblij mee!”