‘Hele huis was besmeurd met bloed’; Bestenaar die partner met mes aanviel hoort zes jaar cel eisen

Racingteam Jumbo komt naar de school van Mathijs Vogels in Best voor een ‘super­spreek­beurt’

BEST - Hoe vet is het als in je laatste schoolweek de gele Jumbo LMP2 raceauto jouw speelplaats op rijdt? Het overkwam Mathijs Vogels (12) uit groep 8 van Kindcentrum Antonius in Best. Hij won een ‘superspreekbeurt’ voor zijn klas.

14:30