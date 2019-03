Henk Barendregt zette talenten en tijd in voor de gemeenschap Sint-Oedenrode

Vriend van in Best verongeluk­te Yassine (18) krijgt mogelijk straf, verdacht van veroorza­ken ongeluk

11:10 BEST - De 18-jarige automobilist die begin deze maand betrokken raakte bij een dodelijk verkeersongeluk op de Eindhovenseweg-Zuid in Best, wordt verdacht van ‘het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg’. De politie onderzoekt nog of hij die avond te hard of roekeloos heeft gereden, meldt een woordvoerder aan het ED. Bij het ongeluk kwam de eveneens 18-jarige Yassine Doudou om het leven.