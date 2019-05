Henk Krol wil monument voor homohuwelijk in Best

BEST - Het eerste huwelijk ter wereld tussen een homopaar vond weliswaar plaats in Amsterdam, maar de kiem voor het homohuwelijk, zoals het in de volksmond is gaan heten, lag toch echt in Best. Daarom moet daar een nationaal aandenken komen.

Dat betoogde Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS en voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant, donderdag in de Tweede Kamer. Daar werd gedebatteerd over ophef die is ontstaan rond het anti-homopamflet de Nashville-verklaring.

Krol wees er donderdag op dat voormalig burgemeester van Best, Hans de Widt, zijn nek uit durfde steken. De Widt was bereid goedkeuring te geven aan een verzoek tot een huwelijk tussen twee mannen, of vrouwen. ,,Tot onze grote verbazing besloot De Widt dat toe te staan”, zegt Krol vrijdag.

Het was Krol zelf die destijds, samen met officier van justitie uit Best Jan Wolter Wabeke, uitvogelde dat nergens in de wet stond dat een burgerlijk huwelijk beperkt zou zijn tot man met vrouw. Krol was hoofdredacteur van de destijds in Best gevestigde Gaykrant.

Samen met Wabeke sprak Krol, zelf ook afkomstig uit Best, met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht over een mogelijk homohuwelijk. ,,We kregen alleen van iedereen te horen dat de rechtbank in Den Bosch een stukje conservatiever was dan die in Amsterdam”, aldus Krol. Uiteindelijk had Amsterdam de primeur. In 2001 vond daar het eerste homohuwelijk plaats.

Maar de bakermat van het huwelijk tussen homoparen ligt dus in Brabant. ,,Daar mogen we in de regio een stuk trotser op zijn”, vindt Krol. Hij had donderdag een motie klaarliggen om het nationaal aandenken mogelijk te maken, maar diende die niet in. Krol: ,,Ik hoefde de motie niet in te dienen, want de minister reageerde enthousiast.”

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven zegde toe contact op te nemen met de gemeente Best. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat contact af te wachten: ,,Als iemand zich bij de gemeente meldt met het initiatief, gaan we dat oppakken.”