Hennepkwekerij aangetroffen in woning in Sint-Oedenrode

De hennepkwekerij is ontmanteld. In de woning stonden 91 planten. De wijkagent meldt dat er is gesproken met de 31-jarige bewoner. Hij kwam zich melden op het politiebureau. Hij wordt op een later moment uitgenodigd voor verhoor. ,,Dan krijgt hij de consequenties te horen", meldt de wijkagent. De politie stelt een onderzoek in.