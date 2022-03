Herberg aan bosrand opgefrist door nieuwe gezichten met horecabloed

Ze bestierden zeventien jaar café-zaal ‘Het Wapen van Liempde’ en daarvoor nog enkele andere horecazaken. Tijdens de lockdowns was er tijd om na te denken en kwam de kans om herberg De Schutskuil over te nemen. ,,We hebben 24 jaar van 10.00 ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts gewerkt, nu is het tijd om het iets rustiger aan te doen”, aldus Schelle.

Quote Alles is nieuw en niks is nieuw... Ad Schelle

Afgelopen maanden is het pand en het terras onder handen genomen. Schelle: ,,Alles is nieuw en niks is nieuw. Binnen is nog geen muur verzet, de indeling was goed. Ook het terras zit op dezelfde plek. Maar verder hebben we alles aangepakt. Van stoeptegels tot plantjes, van terrasmeubilair tot keuken, van een volstrekt nieuw plafond tot nieuwe wc’s.” Ze wilden een eigentijdse boshut creëren. ,,Het is iets meer eigentijds dan boshut geworden”, lacht Schelle.

‘Het zit in ons bloed’

Na lockdowns en een half jaar verbouwen zijn ze ontzettend blij om weer aan de slag te kunnen. ,,We hebben het gemist, absoluut”, erkent Schelle. ,,Gasten ontmoeten, buurten, horeca zit toch in ons bloed. Komende zomer zitten we 25 jaar in het horecavak.”

Op het terrein achter de herberg liggen ook nog acht eenvoudige trekkershutten. ,,Die zijn we aan het ombouwen tot comfortabele natuurhuisjes. We verwachten deze rond 15 april klaar te hebben.” De zaal wordt omgebouwd tot twee zorgvakantiewoningen voor zes personen per woning, die vergunning is aangevraagd.

Kriebels

Het zonnige weer van vorige week maakte de kriebels om open te gaan nog groter. ,,Dat hebben we niet gedaan, we moesten eerst alles goed op orde hebben. Je gaat fatsoenlijk open of niet. We zitten aan de bosrand, we focussen op overdag.”

De Vrolijke Jager is zeven dagen per week geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Zij serveren koffie en taart, lunch en een kleine avondkaart.